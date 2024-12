Liberoquotidiano.it - Sport: post allenamento recupero migliore con 2 manciate di mandorle

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Mangiare regolarmentepuò favorire ildopo l'esercizio fisico, riducendo il dolore e i danni muscolari e migliorando le prestazioni. Mangiare alimenti che aiutano a recuperare dall'esercizio fisico, riducendo l'affaticamento e l'indolenzimento muscolare, può aiutare a seguire meglio le proprie routine di. In particolare - si legge in una nota - fare uno spuntino da 57 g di(2) per 8 settimane ha ridotto moderatamente la valutazione del dolore, ha contribuito a mantenere la forza muscolare e ha ridotto i danni muscolari dopo l'esercizio. Sono i nuovi risultati di uno studio recentemente publicato su Current Developments in Nutrition che si aggiungono al crescente numero di evidenze scientifiche che esplorano il modo in cui leinfluenzano ilesercizio.