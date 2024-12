Lecceprima.it - Spezza il braccialetto elettronico, posta la foto e le manda un vocale: “Metti i fiori al cimitero”

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Già con una richiesta di rinvio a giudizio pendente per maltrattamenti in famiglia, continua a perseguitare la ex convivente con messaggi dal tenore inequivocabile. Il sinistro richiamo alla morte, una costante di ogni comunicazione.Finisce così imputato anche per atti persecutori. I.