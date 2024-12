Sospetto killer del Ceo a New York per una decina di giorni

Leggi su Quotidiano.net

Ildi Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare ucciso mercoledì a Manhattan, era arrivato a Newunadiprima del delitto. I movimenti dell'uomo sospettato dell'assassinio stanno venendo in luce, ha detto una fonte della polizia: sarebbe arrivato a Newil 24 novembre in pullman dal sud della città e si sarebbe fermato all'ostello dell'Upper West Side, che avrebbe lasciato il 28 novembre (il giorno della festa del Ringraziamento) per poi tornarci l'indomani, alla vigilia dell'omicidio. Secondo due fonti citate dal NewTimes, la polizia non è ancora sicura del nome dele vorrebbe vedere foto che lo ritraggono senza il cappuccio in testa.