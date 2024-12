Triesteprima.it - Solidarietà e ricerca: le Stelle di Natale tornano nelle piazze

Leggi su Triesteprima.it

Si rinnova lo storico appuntamento con lapromosso dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che da 55 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la stella diAIL è di 13 euro; per sapere in.