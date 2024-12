Ilpiacenza.it - Smog, i valori tornano nei limiti: fine delle misure emergenziali

Terminano con la giornata di venerdì 6 dicembre, in base al bollettino Arpae di previsione e controllo diffuso stamani, lelegate al superamento dei livelli di Pm10.Pertanto, sabato 7 e domenica 8 dicembre non saranno in vigore limitazioni al traffico, che riprenderanno.