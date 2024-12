Ilgiornale.it - Sistemi missilistici alla Russia: cosa svela l'ultimo "regalo" di Kim a Putin

Fonti di Kiev sostengono che Kim avrebbe consegnato a Mosca, per la prima volta in assoluto, decine di potentidi artiglieria missilistica per consentire alle forze del Cremlino di ottenere un significativo vantaggio sul campo di battaglia