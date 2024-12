Baritoday.it - Siringa con liquido rosso per minacciare dipendenti e rapinare supermercato: preso 54enne

Leggi su Baritoday.it

Avrebbe brandito unacontenente unrossastro indi Bisceglie (Bat) per poi farsi consegnare l'incasso e fuggire via. I carabinieri hanno bloccato un uomo di 54 anni, accusato anche di due tentati colpi in altrettanti market di Molfetta.I militari hanno ricostruito.