Silvia Mezzanotte in concerto a Capua

Nell'ambito degli eventi natalizi, sabato 7 dicembre asi terrà la kermesse denominata "'a nuttata" che avrà come ospite d'onore la cantante, ex voce dei Matia Bazar,. Appuntamento alle ore 23 in piazza dei Giudici che, per l'occasione, sarà il fulcro dell'evento del 7.