Torinotoday.it - Sicurezza, a Torino è impossibile controllare i luoghi di lavoro: cosa dicono i numeri e cosa succede adesso

Leggi su Torinotoday.it

A dirlo sono i: aportare avanti azioni di controllo e prevenzione degli infortuni sulperché manca il personale addetto a farlo. Dal 2017 al 2023 il crollo degli addetti Spresal è vertiginoso e in questo momento la nostra città non è nemmeno in grado di coprire.