Ferraratoday.it - Servizi sociosanitari, oltre mezzo milione di euro per disabili, famiglie e anziani

Potenziare le prestazioni di welfare, garantirepuntuali a sostegno della genitorialità e del benessere familiare, promuovere nuovi interventi in favore dei cittadini in condizioni di fragilità e caregiver. Si rinforzano le azioni messe in campo dall'assessorato alle Politiche.