Serie C l’anticipo Lecco serve una sveglia

Ilaffronta oggi alle 20.30 il Caldiero Terme con un solo obiettivo: vincere. Tanti i motivi per ritornare a quella vittoria che manca da oltre un mese. La classifica comincia a. piangere: la squadra veleggia in un’insoddisfacente dodicesima piazza, a -2 dai playoff e a sole 4 lunghezze dai playout. Troppo poco per un team partito con altre ambizioni. Il malcontento per la situazione l’ha mostrato il presidente Aniello Aliberti che in settimana ha “tuonato“ nei confronti dei 15 giocatori rimasti: "Hanno dato molto meno di quanto ci si aspettasse". Dichiarazioni che non saranno piaciute ai “senatori“. Intanto niente conferenza stampa prepartita, ancora infermeria strapiena e Galli spostato sulla linea difensiva, mentre rientra Kritta sulla sinistra. Volpe dovrà mettere in campo contro il pericolante Caldiero Terme, terzultimo con 15 punti, l’ennesima formazione d’emergenza.