Lidentita.it - Senza Zuccheri Aggiunti – L’Ambrogino sbagliato

Leggi su Lidentita.it

L’industria del pop corn ha avuto un’impennata in questi giorni quando si è saputo che quel sodalizio fatto di “grazie sindaco” ed “ecco” tra Beppe Sala e Federico Lucia, più noto come Fedez, è terminato una volta scesi i like sia a uno che all’altro.Quando volano stracci tra simili, la goduria è assicurata. E .L'Identità.