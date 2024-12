Thesocialpost.it - Scomparsa Daniela Ruggi, arrestato l’amico Domenico: trovate armi in casa sua

Proseguono le indagini sulla misteriosadi, 31enne di Montefiorino, di cui non si hanno notizie dal 18 settembre scorso. Una conoscente ha riferito di aver visto le luci accese nel rudere in cui la donna viveva, alcuni giorni dopo la. Altre segnalazioni indicano chepotrebbe essere stata avvistata il 27 settembre mentre percorreva una stradina del paese. Tuttavia, della giovane, affetta da problemi psichici, non vi è ancora alcuna traccia concreta.Leggi anche: Modena,da due mesi: al via maxi campagna di ricercheun amico della donna perillegaliNelle ultime ore, i carabinieri hannoLanza, amico della donna. L’arresto, tuttavia, non è collegato alladi, ma riguarda il possesso didetenute illegalmente.