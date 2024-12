Baritoday.it - Scarti edili 'impacchettati' e abbandonati nel cassonetto della plastica, Amiu: "Ennesimo atto di inciviltà"

Leggi su Baritoday.it

Quello che in un primo momento sembrava un 'semplice' errato conferimento, nascondeva in realtà una seconda "brutta sorpresa". Quel cartone abbandonato in un, rinvenuto questa mattina dagli operatoriin via Melo, in realtà era stato utilizzato per 'impacchettare' e.