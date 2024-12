Latinatoday.it - Scarichi illegali e nessuna autorizzazione: sequestrato un frantoio

Continuano i controlli sulle attività dei frantoi oleari della provincia pontina. I carabinieri del nucleo forestale hanno effettuato un'ispezione in uno stabilimento di Terracina, in piena attività per la campagna di molitura.Sono stati eseguiti specifici accertamenti per tracciare la.