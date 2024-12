Liberoquotidiano.it - "Sbucciami, canta Malgioglio". L'oroscopo di Brako: novità piccanti in arrivo

"Le stelle di Branko": l'di oggi, venerdì 6 dicembre. ARIETE Luna bella nel punto dove serve di più - relazioni sociali, amicizie, mondo degli affari, incontri. Giorno piuttosto rumoroso ma vi piacerà, un crescendo che inizia al mattino e diventa piacevole in serata. Mai come in questo anno, Sole in Sagittario è stato tanto favorevole al vostro segno, a quelli di voi che ambiscono ad arrivare in alto. Parliamo anche dell'amore coniugale perché domani Venere entra in Acquario, angolo nascosto del vostro cielo e molto passionale. TORO Le importanti situazioni e imprese sono al sicuro, aspettano magari il momento giusto per il salto finale - quello che porterà al risultato ambito e che è ormai alla vostra portata. L'odierna agitazione proviene dalla doppia dissonanza Luna-Marte, che fa pensare a problemi con le persone vicine.