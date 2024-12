Anteprima24.it - Sanità, NdC: “La degenza al San Pio è tra le più costose d’Italia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La ricerca statistica di Agenas consegna all’ospedale San Pio di Benevento un record che nessuno ci invidia: laospedaliera è la più costosa, ad eccezione dell’ospedale di Messina. Un ricovero giornaliero, con quasi mille euro di costo, costa a Benevento quasi il doppio rispetto ad Avellino. Si susseguono statistiche e segnali molto negativi sulla gestione manageriale del San Pio su cui come il sindaco Mastella ha ribadito, non resteremo indifferenti, perché le inefficienze si scaricano in maniera diretta ed evidente sul fondamentale diritto alla salute dei cittadini”. Così, in una nota, “Noi di Centro”, di cui è leader l’ex guardasigilli.“Il malumore attorno alle prestazioni ospedaliere è palpabile, nonostante la riconosciuta abilità del personale medico e infermieristico: la turris eburnea di un arroccamento burocratico rispetto a tutte le interlocuzioni istituzionali, più volte denunciato dal nostro leader Mastella, si rivela inefficace rispetto a numeri e report statistici semplicemente impietosi.