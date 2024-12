Lapresse.it - Russia: Putin, missili Oreshnik in Bielorussia dal 2025

Milano, 6 dic. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimirha consentito che il sistemasticopossa essere dispiegato in Bieloa partire dalla seconda metà del. Lo riportano i media russi, che riferiscono delle decisioni adottate durante la riunione del Consiglio supremo di Stato dell’Unione statale a cui hanno partecipatoe il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Gliin Bielopotranno far parte del complesso delle forzestiche strategiche delle forze armate russe, ma la determinazione degli obiettivi spetterà a Minsk. In caso di utilizzo collettivo, la potenza deiè simile a quella di un’arma nucleare, ma senza le conseguenze delle radiazioni.