Rossella Nappini | condannato all’ergastolo l’assassino dell’infermiera

Ergastolo per, 52 anni, uccisa con numerose coltellate perché non accettava la fine della relazione. Adil Harrati, 46 anni di origine marocchina, è statoal carcere a vita dai giudici della prima corte di assise di Roma.è stata massacrata il 4 settembre 2023 nell’androne di uno stabile nel quartiere Trionfale della Capitale.L’uomo, si legge nel capo d’imputazione, era accusato di omicidio perché avrebbe colpito la vittima “con plurimi colpi di arma da taglio sul collo e sul corpo cagionandone la morte per arresto cardiocircolatorio”.Al 46enne sono state riconosciute “le aggravanti di avere agito per motivi abbietti e futili, con crudeltà”. Non è stata riconosciuta l’aggravante ulteriore della premeditazione.