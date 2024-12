Arezzonotizie.it - Rondine Cittadella della Pace sbarca alla Città del Natale 2024

Leggi su Arezzonotizie.it

In occasione di Arezzo Città del, in collaborazione con Fondazione Arezzo InTour e ConfCommercio, rinnova il suo impegno per costruire una rete di sostegno alla. L’iniziativa non rappresenta solamente un viaggio tra luci e tradizioni natalizie, ma.