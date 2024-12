Repubblica.it - Rompe il braccialetto elettronico e pubblica la foto, la ex vede il post e lo fa arrestare

Il caso nel Salento: poco prima l’uomo – sottoo a divieto di avvicinamento e imputato per stalking e maltrattamenti - le aveva scritto: “Secondo me dovresti fare qualcosa per il cimitero”