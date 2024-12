Romatoday.it - Roma dichiara guerra alle key box. Vigili in azione per rimuoverle: obiettivo bloccare il check in 'fai da te'

La polizia locale diha iniziato a rimuovere le cosiddette key box dal centro della città. Via quindi le cassettine per ilin 'fai da te' che vengono usate dai gestori di alloggi turistici per permettere ai clienti che hanno prenotato il soggiorno online di entrare direttamente.