Foggiatoday.it - Riprende l'auto al parcheggio e trova un uomo al suo interno: denunciato foggiano

Leggi su Foggiatoday.it

Torna are l', parcheggiata in strada, eun altroal suo.E' successo a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove i carabinieri hanno identificato e poiun 39enne, con precedenti specifici per furto, che dopo aver forzato il finestrino del.