Rettore pubblica il brano Disco Prosecco, in arrivo un nuovo album

è ilspeciale cheha voluto regalare ai suo fan per Nataleè ilspeciale cheha voluto regalare ai suo fan per Natale. Il singolo, in uscita il 6 dicembre, è una versione esclusiva diversa da quella contenuta nell’che vede la partecipazione di Big Mama.segna il ritorno della inconfondibile energia dellae di un ritornello irresistibile “Spritz c’est chic!” che celebra la leggerezza e la voglia di spensieratezza tipica di questi momenti di festa; un mix di sonorità, atmosfere glamour e retrò che invitano tutti a divertirci.Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonoritàe persino ska,, è da sempre uno spirito libero che hato negli oltre 40 anni di carriera 19e venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo.