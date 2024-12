Liberoquotidiano.it - Rai: De Cristofaro, 'ieri altra pessima giornata per Telemeloni, Rossi in Vigilanza'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "è stata un'per i vertici di. Mentre chiudeva in anticipo l'ennesimo programma Binario 2, trasmissione di intrattenimento della mattina di Rai2 che aveva preso il posto dello show Viva Rai2 di Fiorello, il Tar della Liguria dichiarava illegittimo l'affidamento diretto da parte del comune di Sanremo alla Rai per l'organizzazione del Festival della canzone italiana". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione diRai."Per Rai2 si tratta della terza chiusura anticipata quest'anno dopo la chiusura de ‘L'Italia' di Antonino Monteleone e ‘Se mi lasci non vale' condotto da Luca Barbareschi. Mentre la decisione del Tar sul festival è una vera e propria bomba che rischia di togliere alla Rai il suo ultimo evento di punta per ascolti che frutta decine e decine di milioni di euro di raccolta pubblicitaria, oltre 60 milioni nel 2024.