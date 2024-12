Fanpage.it - Quasi il 50% degli italiani non conosce l’anno della Rivoluzione francese o dello sbarco sulla Luna

Secondo l'ultimo rapporto del Censissocietà italiana nel 2024, molti cittadini hanno gravi carenze culturali: per esempio, non raggiungono i traguardi di apprendimento in italiano il 24,5%alunni al termine delle primarie, il 39,9% al termine delle medie, il 43,5% al termine delle superiori.