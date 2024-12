Quotidiano.net - Quarta stagione Amica geniale nominata ai Critics Choice Awards

Lade L', diretta da Laura Bispuri, è stataainella categoria Miglior serie non in lingua inglese. Ed è anche nella classifica delle miglior serie dell'anno per il New York Times. L'- Storia della bambina perduta con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni e regia di Laura Bispuri. E' tratta da "Storia della bambina perduta" di Elena Ferrante edito in Italia da Edizioni E/O E una serie Hbo-Rai Fiction. Una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e Hbo Entertainment.