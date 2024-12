Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri oggi in discesa a Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv

Saranno 7 glial via dellalibera maschile che questa sera (venerdì 6 dicembre), a, negli Stati Uniti, darà il via alle prove veloci della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara scatterà alle ore 19.00 italiane e saranno 60 gli atleti in gara, con 13 Paesi rappresentati.LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 19.00Salvo interruzioni, Florian Schieder con l’11 partirà alle 19.22, Dominikcol 13 alle 19.26, Mattia Casse col 14 alle 19.29, Christoph Innerhofer col 30 alle 20.01, Pietro Zazzi col 45 alle 20.25, Benjamin Jacques Alliod col 50 alle 20.31 e Giovanni Franzoni col 57 alle 20.42.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lalibera maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.