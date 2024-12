Pupi Avati all’accensione delle luminarie natalizie di Via Margutta – Foto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si accende la magia del Natale con l’accensionein Via, un’esclusiva cascata dorata di cinquanta nomi di artisti, poeti, scrittori e musicisti e personalità del cinema, ai quali è dedicata l’artistica installazione dal titolo “The Stars of Via”, personalità storiche che in Viahanno vissuto e operato nel corso nei vari secoli. Ospite d’onore della cerimonia di accensionedi Viail Maestro del cinema italiano, a cui è intitolata unaposta al centro della mitica via. L’esclusiva cerimonia di accensioneluci si è svolta stasera 6 dicembre alle ore 18.30 (). L’iniziativa è ideata e promossa dal Consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale di Via, composto dalla Presidente Grazia Marino, da Tina Vannini, Pierluigi Mancuso, Hayley Nielsen, Karim Othmani, Stefano Leonardi e Laura Pepe.