Veronasera.it - Presentati i bozzetti dei carri di carnevale che sfileranno a Verona per il "Venardi Gnocolar"

Leggi su Veronasera.it

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 20, si è svolto un evento straordinario al Giardino d'Estate di, dove il Bacanal Gnoco ha organizzato per la prima volta la presentazione deideichein città per il2025. In questa occasione, sono state svelate le opere.