Lanazione.it - Prato, festa della Misericordia nel giorno dell'Immacolata

Firenze, 6 dicembre 2024 -L’8 dicembre, solennitàConcezione, è una data importante per ladi. In questol’Arciconfraternita rinnova i propri impegni di carità e servizio, premiando i volontari più attivi e accogliendo nuovi confratelli e consorelle. La cerimoniavestizione, che sancisce l’ingresso nella grande famiglia, viene vissuta domenica 8 dicembre all’internomessa celebrata alle ore 10 nell’oratorio di San Michele in via Convenevole. Durante la funzione, celebrata dal cappellano don Gino Calamai, viene consegnata la tradizionale veste nera ai nuovi ingressi. Dal proposto’Arciconfraternita, Gianluca Mannelli, i vestendi riceveranno il cordiglio, la cintura con la corona del rosario, e il «sarrocchino» e la mantella di pelle nera.