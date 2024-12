Palermotoday.it - Policlinico, arriva la stabilizzazione per cinque medici

Leggi su Palermotoday.it

Ilha deliberato ladidirigenti, in possesso dei requisiti legge, ossia i 18 mesi di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2023. Come previsto dalle relative delibere, in pubblicazione domenica prossima, i nuovi stabilizzati, un dermatologo e 4.