‘Pino Daniele – Nero a metà’ | il trailer del documentario evento

Sarà nelle sale cinematografiche solo per tre giorni – sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio – ilPinoa metà, ritratto profondo e intimo del cantautore napoletano, una delle figure più emblematiche della musica italiana. Scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi e diretto da Spagnoli, il film ripercorre la prima parte della carriera di Pino, esplorandone la vita personale e il legame con Napoli attraverso la sua musica e i racconti di chi l’ha conosciuto da vicino.A dieci anni dalla sua scomparsa, Pinoa metà offre l’occasione per scoprire l’uomo dietro l’artista, svelando il lato più autentico e umano del cantautore. Attraverso le testimonianze di amici e collaboratori storici, guidate da Stefano Senardi, amico e produttore del musicista, ilcelebra non solo le canzoni di Pinoma anche la sua visione, la passione per Napoli e la capacità di innovare costantemente la scena musicale italiana.