361magazine.com - “PINO DANIELE – NERO A METÀ”: il trailer del docufilm. Solo al cinema il 4, 5 e 6 gennaio

Leggi su 361magazine.com

A 10 anni dalla scomparsa del cantautore napoletano arriva alun ritratto intimo e profondo dell’uomo dietro l’artistaSarà alsabato 4, domenica 5 e lunedì 6il documentario “”, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore napoletano, una delle figure più importanti della musica italiana.A 10 anni dalla scomparsa di, il documentario sarà l’occasione per riscoprire l’uomo dietro l’artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.Da oggi, venerdì 6 dicembre, sono disponibili la locandina (QUI) e ildel(ONLINE QUI – DOWNLOAD QUI).Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, “” ripercorre la prima parte della carriera di