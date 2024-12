Ilrestodelcarlino.it - Pierina, colpi di scena. È guerra di querele:. Valeria denuncia il suo ex consulente

di Francesco Zuppiroli TraBartolucci e lo studio legale Barzan èaperta. Unadi, in cui a quella per stalking e minacce rivolta alla Bartolucci da Manuela Bianchi, rappresentata proprio dallo studio legale Barzan, segue ora il contrattacco di, che nei giorni scorsi hato ile criminalista Davide Barzan (che compone con la sorella e avvocato Nunzia Barzan il pool difensivo della Bianchi) per esercizio abusivo della professione forense. È questo l’ultimo aggiornamento dei filoni di inchiesta generati dall’indagine madre sull’omicidio diPaganelli, uccisa nello scantinato di casa sua in via del Ciclamino 31, ormai 14 mesi fa: la sera del 3 ottobre 2023. Quattordici mesi di un giallo-matrioska che si frammenta sempre di più ogni giorno che passa e, ora,lo fa a seguito della nuova mossa sullo scacchiere da parte della moglie dell’unico indagato Louis Dassilva nei confronti del pool difensivo dell’ex amante del 34enne senegalese.