Ternitoday.it - Pianese-Ternana, Ignazio Abate: “Trasferta complicata contro una delle sorprese del campionato”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo la vittoriail Milan Futuro,per lasul campo della. Capuano squalificato, Tito ai box per un infortunio muscolare, per misterdiverse alternativa da mettere in campo in unada massima concentrazione, come dichiarato dall’allenatore nella.