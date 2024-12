Romatoday.it - Pet Carpet. Un riciclo da Oscar

Al via, in occasione del Natale, la terza edizione della campagna green "Pet. Unda", che si terrà, dal 13 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, presso il Circolo Canottieri Roma.L'iniziativa rimette in circolo gli accessori non più utilizzati del proprio animaletto del cuore.