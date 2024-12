Fanpage.it - Pesante penalità per Charles Leclerc ad Abu Dhabi: amaro colpo di scena per la Ferrari

Leggi su Fanpage.it

Clamorosodinelle FP1 del GP di Abudella Formula 1 2024:scopre che dovrà iniziare l'ultima gara della stagione con unada scontare in griglia di partenza. Brutte notizie dunque per laal via del weekend in cui si decide la lotta per il titolo costruttori con la McLaren.