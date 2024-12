Quotidiano.net - Perù, la Procura apre un'indagine contro la presidente Boluarte

Lagenerale delha avviato un'laDinaper i reati di omissione di atti funzionali e per l'abbandono dell'incarico per dieci giorni a causa di un intervento chirurgico al naso. "Ladella Nazione . ha avviato un'preliminareDina, nella sua qualità di, per i presunti reati di omissione di atti funzionali, e/o alternativamente per il presunto reato di abbandono del posto", recita il comunicato pubblicato poco fa sull'account ufficiale di X della. L'arriva dopo la denuncia dell'ex primo ministro peruviano, Alberto Otárola, che davanti alla Commissione Vigilanza del Parlamento ha detto che laera stata assente da qualsiasi atto pubblico tra il giugno ed il luglio del 2023 per farsi operare al naso.