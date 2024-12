Liberoquotidiano.it - "Però la manteniamo". Davanti a tutti, lo "schiaffo" di Giuseppe Conte alla Schlein | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Noi abbiamo completato il processo costituente. La comunità dopo aver lavorato tanto ha voluto caratterizzare la nostra identità progressista ma anche indipendente. Possiamo confrontarci con, ma vogliamo mantenere una nostra identità". Così il presidente del Movimento 5 Stelle,, a margine dell'incontro con i lavoratori del Cnr che da una settimana occupano la sede dell'ente a Roma. "Saremo più radicali del passato, non ci piegheremo alle industrie delle armi, alle banche e in questo siamo disponibili a dialogare con chiunque del campo progressista - spiega l'ex premier -. Quando sarà il momento di definire una alternativa di governo ci vedremo e verificheremo la possibilità di un programma chiaro e coerente. Per noi non significa solo stare uniti ma cambiare il paese. Noi vogliamo costruire un'alternativa alle destre al governo quindi ovviamente non saremo mai con loro".