Oasport.it - Perché Leclerc è stato penalizzato ad Abu Dhabi: cosa è successo nelle prove libere

Una mattinata dalle due facce per la Ferrari, ma a prevalere da un certo punto di vista è quella oscura. Il monegasco Charlesil più veloce della prima sessione didel GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, ma saràdi 10 posizioni in griglia di partenza, in vista della gara domenicale.Motivo? I tecnici della Rossa sono stati costretti a sostituire il pacco batterie e, trattandosi del terzo della stagione, la scuderia di Maranello è stata sanzionata. Come è previsto dall’articolo 28.3 delle norme, la penalizzazione è quella di 10 posti nello schieramento, trattandosi del primo cambio oltre quello consentito.Lo si era subito compreso che ci fosse una criticità rilevante all’inizio del turno, dal momento che Charles non aveva potuto prendere subito la via della pista, dovendo consentire ai meccanici di intervenire e comprendere la natura dell’avaria.