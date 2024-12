Anteprima24.it - Pd irpino, fase finale per il nuovo tesseramento: le regole

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiuderà il prossimo 31 dicembre il2024 del Partito Democratico. E’ possibile iscriversi attraverso la procedura online dal sito ufficiale del Pd. L’iscrizione via web resta quella prioritaria e consigliabile. Ci si potrà iscrivere a questo link: https://www.hub.partitodemocratico.it/joinTuttavia, resta la possibilità di iscriversi in modalità cartacea. Lo potrà fare fino al 31 dicembre ciascun circolo in un numero di tessere che non potrà essere superiore al 50% di quelle sottoscritte per lo scorso anno.Per la città capoluogo o per coloro che, per ragioni di lavoro o personali o familiari, non riescono a rivolgersi al proprio circolo di residenza o, ancora, per quei Comuni di residenza in cui non esiste un circolo del Partito Democratico, ci si potrà iscrivere in maniera cartacea recandosi presso la federazione provinciale del Partito Democratico, in via Tagliamento 32 ad Avellino.