Paura per una forte esplosione a Imola | soffitto crollato e finestre rotte

, 6 dicembre 2024 –in via Gioberti adove, in mattinata, poco prima delle 9, si è verificata un'in una palazzina poco distante dalle scuole Campanella. L'ha gravemente danneggiato l'appartamento in cui si verificata e anche l'abitazione accanto dove si trovava un'anziana, rimasta leggermente ferita. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ad aiutare l'anziana ad uscire di casa sono stati alcuni operai che stavano lavorando nella palazzina accanto.