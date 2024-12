Ilrestodelcarlino.it - Paura a Civitanova Alta, calci e pugni davanti al bar

Aggredito di fronte ad un bar poco prima dell’ora di cena con uno in piena faccia, momenti di tensione a. La segnalazione al numero delle emergenze è arrivata intorno alle 19 dell’altro giorno, in zona tramvia, nella cittàappunto. Un uomo che secondo la testimonianza di alcuni presenti aveva alzato un po’ troppo il gomito era seduto sul marciapiede, in mezzo alla strada. Qualcuno, che nel frattempo si era allontanato, lo aveva colpito con uno violento, dritto in pieno volto, lasciandolo poi lì, con la bocca spaccata in mezzo alla strada. Il ferito, un civitanovese, in seguito all’aggressione, ha riportato una contusione al volto. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde.