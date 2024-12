Lalucedimaria.it - Padre Pio: 2 aspetti fondamentali che lo hanno reso un grande Santo

Leggi su Lalucedimaria.it

Due sono glidella vita diPio da Pietrelcina che loilamato da fedeli e non, di tutto il mondo. Il frate di Pietrelcina,, lo era già in vita e tanti sono stati i segni che lo attestano. Non sono stati soltanto i fedeli e coloro . L'articoloPio: 2che lounproviene da La Luce di Maria.