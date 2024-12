Noinotizie.it - Operazione antimafia fra Taranto, barese, brindisino, leccese, foggiano e cosentino: ventuno arresti Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:È in corso, a, e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Cosenza, l’esecuzione, da parte deidella Compagnia di, di 21 provvedimenti restrittivi (11 custodie cautelari in carcere e 10 misure cautelari deglidomiciliari) emessi dal G.I.P. di Lecce su richiesta dell’omonima Direzione Distrettuale, a carico di soggetti, appartenenti ad una nota famiglia delinquenziale del luogo, ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.Alle operazioni stanno partecipando circa 100 militari del Comando Provinciale di, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofilidi Modugno (BA) e Potenza, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del 6° Nucleo Elicotteri nonché daidegli altri Comandi Provinciali.