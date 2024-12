Ilgiornaleditalia.it - Occhio alla tintarella sulla neve: 6 consigli per proteggersi dal melanoma

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - In montagna come al mare la pelle va protetta. Ilnon ha stagioni e per questo non va mai abbassata la guardia. A lanciare un avvertimento, invitando a una maggiore attenzione e prudenza in vista delle prossime vacanze natalizie, è Paolo A. Ascierto, presid