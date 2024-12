Puntomagazine.it - Nino d’Angelo si esibisce a Dicembre al Palasele di Eboli

Sabato 7e domenica 8aldile ultime due date italiane del tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80.e non solo!” di.Già sold out da tempo la prima data, ancora pochi biglietti disponibili per la seconda data in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali (https://bit.ly/livepalazzetti). Ultime delle cinque imperdibili date prodotte da Trident Music, sarà anche la prima volta che l’artista calcherà il palco delDopo il successo del concerto – evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli,D‘ANGELO torna così dal vivo nella sua Campania per celebrare oltre 40 anni di carriera e regalare al pubblico grande musica e forti emozioni, esibendosi con i suoi più grandi successi degli anni ’80 e non solo.