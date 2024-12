Sport.quotidiano.net - Nicola e Martina sul podio. È un bronzo mondiale

Unnella danza sportiva perLeprai eRestuccia, originari di Viciomaggio. La coppia ha aggiunto al suo già ricco palmares il terzo posto ai campionati del mondo di danza sportiva, che si sono tenuti a Samorin, in Slovacchia. Sabato 30 novembre nella location dell’innovativo e moderno complesso dell’X-Bionic Sphere di Samorin, in Slovacchia, si è svolto il Campionato del Mondo WDSF Showdance Latin Professional Division dove la coppia formata daLeprai eRestuccia si è resa protagonista aggiudicandosi la terza posizione del. I due neo medagliati, che a seguito della vittoria della Supercoppa organizzata dalla Federazione Italiana per la danza sportiva avevano acquisito il diritto a partecipare ai mondiali, hanno gareggiato nella categoria Showdance Latin Professional Division esibendosi con il loro ‘Yin Yang’, un vero e proprio show a metà tra la filosofia e la danza.