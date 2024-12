Casertanews.it - "Natale a San Tammaro", il cartellone degli eventi

Leggi su Casertanews.it

Tutto pronto per il via agliorganizzati per il "a San". L'iniziativa promossa dal Comune di Sanin collaborazione con le associazioni. "Quest'anno abbiamo deciso di organizzare noi ilovviamente insieme alle associazioni e di non dare solo il patrocinio.